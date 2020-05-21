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Çerkesler, sürgünün 156. yılında atalarını andı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 156 yıl önce Kafkaslardan sürgün edilen Çerkesleri andı.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:40:10 -
Çerkesler, sürgünün 156. yılında atalarını andı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, 156 yıl önce Kafkaslardan sürgün edilen Çerkesleri andı.



Rusya Çarlığı tarafından 156 yıl önce Kafkasya’dan toplanılarak Türkiye’ye sürgün edilen ve sürgün sırasında binlercesinin hayatını kaybettiği Abhaz ve Çerkesleri anmak için Kocaeli’de Çerkes toplulukları tarafından oluşturulan sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Türkiye’ye ilk ayak bastıkları yer olan Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Karaağaç köyü ve Babalı Sahili’nde anma töreni düzenledi. Korona virüs nedeni ile her yıl binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleştirilen anma töreni bu yıl, korona virüs nedeni ile sadece Kocaeli Kafkas Derneği, Uzuntarla Adığe Kültür Derneği ve Ketenciler Çerkes Derneği temsilcilerinin katılımı ile düzenlendi.



10 kişi anma kapsamında Kandıra ilçesi Karaağaç köyünde bulunan Çerkes Mezarlığı’nda bir araya geldi. Burada sürgünde hayatını kaybedenler için dua edildi. Daha sonra tören Babalı Sahili’nde denize çelenk bırakılması ile sona erdi.

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