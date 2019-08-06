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Cerablus'ta peş peşe saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesinde sivil ve askeri araçlara yerleştirilen bombaların infilak ettirilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

06 Ağustos 2019 Salı 11:15
Cerablus'ta peş peşe saldırı: Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Cerablus ilçesinde iki araca yerleştirilen bombaların patlaması sonucu iki kişi öldü, bir sivil yaralandı.

Dün akşam saatlerinde Cerablus yerel meclisinin bir üyesi ile Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait araca yerleştirilen bombalar infilak etti.  

Saldırılarda iki ÖSO mensubu hayatını kaybetti ve bir sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar bölgedeki hastanelere sevk edildi.

Oklar YPG'yi gösteriyor

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı ancak güvenlik birimleri, eylemin terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Suriye'nin üçte birini işgal eden YPG/PKK, sık aralıklarla Azez, Bab, Cerablus ve Afrin'deki sivil hedeflere yönelik saldırılar düzenliyor. 

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:15
  1. Cerablus
  2. Suriye
  3. Özgür Suriye Ordusu
  4. YPG

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