Cerablus'ta bomba yüklü araç patladı!
Suriye'nin Cerablus kentinde bulunan polis merkezine yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.12 Kasım 2018 Pazartesi 14:47
Öğle saatlerinde, Cerablus kent merkezinde bulunan yerel polis merkezinin bulunduğu binaya yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Araçta yüklü patlayıcı, polis merkezi yakınında infilak etti. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar olduğu, çevredeki binalarda hasar oluştuğu bildirildi.
3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ
Patlama sonucunda üç sivil hayatını kaybetti. 21 sivil yaralandı. Ağır yaralılar, Türkiye'ye getirilirken diğerleri Cerablus'taki hastanelere kaldırıldı
PKK-PYD TARAFINDAN YAPILDI
Patlamanın ardından kentte önlemler artırılırken, saldırının PKK/PYD'li teröristler tarafından yapıldığı belirtildi.
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