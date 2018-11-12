Cerablus'ta bomba yüklü araç patladı!

Öğle saatlerinde, Cerablus kent merkezinde bulunan yerel polis merkezinin bulunduğu binaya yönelik bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Araçta yüklü patlayıcı, polis merkezi yakınında infilak etti. Büyük gürültüyle meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar olduğu, çevredeki binalarda hasar oluştuğu bildirildi.

3 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sonucunda üç sivil hayatını kaybetti. 21 sivil yaralandı. Ağır yaralılar, Türkiye'ye getirilirken diğerleri Cerablus'taki hastanelere kaldırıldı

PKK-PYD TARAFINDAN YAPILDI

Patlamanın ardından kentte önlemler artırılırken, saldırının PKK/PYD'li teröristler tarafından yapıldığı belirtildi.