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‘Cep’te yüzde 25 indirim müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle gazilerin 1 Ocak 2019’dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabileceğini açıkladı.

27 Aralık 2018 Perşembe 11:31
‘Cep’te yüzde 25 indirim müjdesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan düzenlemeyle engelliler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle gazilerin, 1 Ocak 2019’dan itibaren elektronik haberleşme hizmetlerinden yüzde 25 ek indirimle faydalanabileceğini açıkladı.

Görüntülü ve yazılı hizmet

Turhan, işitme ve konuşma engelli abonelerin elektronik haberleşme hizmetleriyle ilgili işlemlerini gerçekleştirebilmeleri amacıyla operatörlerin çağrı merkezlerinden görüntülü ve yazılı hizmet sunulacağını da belirtti. İşitme ve konuşma engelli bireyler için işaret dili bilen bir tercüman aracılığıyla çağrı merkezlerinde hizmet verilebileceğini anlatan Turhan, görüntülü çağrı merkezi uygulamasının da Mart 2019’da başlayacağını dile getirdi.

İnternet sitesinden yayınlanacak

Turhan, ayrıca yazılı olarak da çağrı merkezi hizmeti alınabileceğine işaret etti. Engelli abonelerin çağrı merkezi aramalarında da öncelikli hizmet alabilmesini sağladıklarını belirten Turhan, “Operatörlere, erişilebilirlik özelliği taşıyan bayilere ilişkin konum, iletişim bilgileri ve hangi erişilebilirlik özelliklerini taşıdıklarına ilişkin bilgileri de internet sitelerinde yayınlaması zorunluluğu getirdik” dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 11:31
  1. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
  2. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)

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