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"Cepte ilk alo"dan dünyanın ilk dijital operatörlüğüne

Türkiye’yi 1994 yılında cep telefonlarından ilk alo’yla tanıştıran Turkcell, 2019’da 25. yılını kutluyor

27 Ocak 2019 Pazar 13:09
"Cepte ilk alo"dan dünyanın ilk dijital operatörlüğüne

Türkiye’yi 1994 yılında cep telefonlarından ilk alo’yla tanıştıran Turkcell, 25. yıl dönümünü sene boyunca gerçekleştireceği özel kampanya, sunacağı cazip cihaz teklifleri ve sürpriz hediyelerle kutlayacak.

Turkcell açıklamasına göre, Türkiye’yi "cep telefonundan ilk alo"yla buluşturan şirket, çeyrek asırı geride bıraktı. 25 yıl boyunca yaptığı yatırımlarla dünyanın ilk dijital operatörü olan Turkcell, başarılarının arkasındaki itici güç olan müşterilerini unutmadı. Turkcell, 25. yıl şerefine müşterilerine yıl boyunca çeşitli sürprizler yapacak. Yine 2019 boyunca Turkcell’lilere birbirinden özel kampanya ve cihaz teklifleri sunulacak.

Turkcell, müşterilerine özel bir de 25. yıl filmi hediye etti. Çeyrek asırlık başarı hikayesinin konu edildiği reklam filminde Turkcell, "Sen Yap Diye" mesajıyla sadece kendi müşterilerine değil tüm Türkiye’ye hedeflerine varmaları için ne olursa olsun "yılmadan" çalışmalarını söylüyor. Turkcell’in 25 yıl boyunca yılmadan çalışarak küresel ürün ve servislere imza atmasına dikkat çekilen filmde, Turkcell’lilere ilham verecek gerçek hikayeler anlatılıyor.

- "25. yılımızı müşterilerimizle kutlayacağız

 

Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, 2019’un hem Turkcell için hem de kendilerine gönül veren müşterileri için çok önemli bir yıl olduğunu ifade ederek, sektörde her zaman ilklerin öncüsü olduklarını kaydetti.

Yiş şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yaptığımız altyapı yatırımlarıyla da en yeni ve en son teknolojiyi müşterilerimizle buluşturarak kendilerine her zaman dünya çapında hizmet sunuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada yani dünyanın ilk dijital operatörü olma başarımızda en büyük paylardan biri şüphesiz her zaman bizimle birlikte olan ve bizi destekleyen müşterilerimiz. 25. yılımızı da kendileriyle kutlayarak, 2019 boyunca onları şaşırtacak sürprizler sunacağız. Müşterilerimizin bize gösterdiği teveccühe layık olmak ve Türkiye’nin bayrağını dijital küresel ürün ve servislerimizle dünyada dalgalandırmaya devam etmek için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz."

 

- 25. yıla özel ilk sürpriz "Sen Yap Diye" ile 6 haftada toplam 25 GB

 

Açıklamada verilen bilgilere göre, Turkcell’in müşterilerine 25. yıla özel ilk sürprizi "Sen Yap Diye" kampanyası olacak.

Müşterilerinin dijitalleşmesine katkı sağlayarak, interneti özgürce kullanabilmeleri için sunulan kampanyada, Turkcell kullanıcıları 6 hafta boyunca toplam 25GB internet kazanacak. 28 Ocak’ta başlayacak kampanyanın ilk haftasında fizy’de 25. şarkısını dinleyen tüm Turkcell’liler 3GB günlük internet kullanma şansına sahip olacak.

Diğer haftalarda ise kullanıcılar, TV+'da toplam 25 dakika TV/ film izlediklerinde, lifebox üzerinden rehberlerini yedeklerinde, yaani üzerinden 25. aramalarını yaptıklarında ve Dergilik’te 25 yayın indirdiklerinde yine 3’er GB günlük internet kazanacak. Kampanyanın sonundaki Paycell haftasında ise tek seferde Paycell’den 25 TL harcayanlar 10GB günlük internet kazanacaklar.

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 13:09
  1. 25. yıl
  2. Ömer Barbaros Yiş
  3. Turkcell

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