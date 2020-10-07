Cephe hattından az önce bildirdiler! Tüm planları bilen komutan yakalandı
Azerbaycan, stratejik bilgilere sahip üst düzey Ermeni askerlerin cephe hattından kaçarken yakalandığını duyurdu.
Azerbaycan, Ermenistan'ı hezimete uğratarak ilerleyişini sürdürüyor. Bozguna uğrayan Ermenistan ordusu sahadan tamamen silinirken, artık komutanlar da cepheyi terk etmeye başladı. Azerbaycan, üst düzey Ermenistan ordusu komutanını kaçarken, arkasından ateş ederek yakaladı.
Azerbaycan devlet televizyonu AZ TV, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cepheden askeri araçlarla kaçmaya çalıştığı sırada yakanlandığını duyurdu.
Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için başlattığı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Azerbaycan devlet televizyonu AZ TV, Ermenistan ordusuna bağlı askerlerin cepheden askeri araçlarla kaçmaya çalıştığı sırada yakalandığını duyurdu.
Azerbaycan ordusu tarafından durdurulan aracın yüksek rütbeli Ermeni subayına ait olduğu ifade edildi. Ermeni subayın aracının arkadan ateş edilerek durdurulduğu açıklandı.