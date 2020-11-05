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Dünya Cephe hattında sıcak gelişme! Azerbaycan alçak saldırıyı duyurdu
Dünya

Cephe hattında sıcak gelişme! Azerbaycan alçak saldırıyı duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, işgalci Ermenistan'ın cephe hattındaki sivil yerleşimlerini hedef aldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 11:12:00 -
Cephe hattında sıcak gelişme! Azerbaycan alçak saldırıyı duyurdu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki cephe hattında bulunan yerleşim birimlerine ateş açtığı açıklamasında bulundu.

Bakanlığın açıklamasına göre, Ermenistan Silahlı Kuvetleri cephe hattının farklı istikametlerinde Azerbaycan ordusu mevzilerine ve yerleşim birimlerine hafif silahlar, top ve havan mermileriyle saldırdı.

Askeri eylemler farklı yoğunluklarda özellikle de Ağdere ve Hocavend yönlerinde devam etti. Asker ve teçhizat kaybı veren düşman güçleri cephenin farklı noktalarında geri çekilmek zorunda kaldı.

Durumun şu anda Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu belirtildi.

‘Sınırdaki ihlaller sürdü’

Azerbaycan ordusu, Ermenistan’ın devlet sınırındaki ihlallerini de sürdürdüğünü bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, Ermenistan-Azerbaycan sınırında topçu ve hafif silahlarla Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırıldığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, Tovuz, Gedebey, Daşkesen bölgelerindeki mevzilere periyodik olarak Ermenistan’daki Berd, Çambarak ve Vardenis bölgelerinden ateş açıldı.

Uzun yıllardır çözüm bekleyen Dağlık Karabağ'daki çatışmalar, 27 Eylül'de yeniden alevlenmişti. Resmi olarak Azerbaycan'ın bir parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermeni güçlerin denetiminde.

 

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Yorumlar

Gence

ermeniler rumlar ve yahudiler defolsunlar
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