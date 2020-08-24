  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cep telefonunu gasbettikleri çocuğu sulama kanalına attıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı
Aktüel

Cep telefonunu gasbettikleri çocuğu sulama kanalına attıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-24 09:58:38 -
Cep telefonunu gasbettikleri çocuğu sulama kanalına attıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da cep telefonunu gasbettikleri 14 yaşındaki çocuğu sulama kanalına atarak kaçtıkları öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde arkadaşlarıyla vakit geçiren A.O.Ö'nün (14) yanına tanımadığı 3 kişi geldi.

Zanlılardan biri önce fotoğraf çekme, daha sonra da yakınına ulaşması gerektiği bahanesiyle A.O.Ö'den cep telefonunu istedi.

Olumsuz yanıt alan şüphelilerden biri, çocuğun kollarından tutarken diğeri de bıçakla tehdit ederek cep telefonunu gasbetti.

Daha sonra zanlılar, çocuğu DSİ'ye ait sulama kanalına atarak kaçtı.

Arkadaşlarının yardımıyla sulama kanalından çıkan A.O.Ö. durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin Serkan Ç. (20), İsa Y. (19) ve B.M. (17) olduğunu belirledi.

Döşeme Mahallesi'deki metruk evde saklandıkları tespit edilen 3 zanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Serkan Ç. ve İsa Y. tutuklandı, B.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kariyer
Ekonomi

Kariyer

İş ilanları güncel | iş arayan milyonlarca kişi internette yayınlanan güncel ilanları yakından takip ediyor. İş arayanların en çok tercih et..
İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor
Gündem

İhsan Şenocak uyardı: Büyük felaketler bizi bekliyor

Medyanın ahlaksızlık pompalaması konusunda uyarılarda bulunan ilahiyatçı İhsan Şenocak, "Medyanın ırz ve namus düşmanı olduğunu ilan edip, m..
PTT kargo
Ekonomi

PTT kargo

PTT kargo takip | Günümüzde alışverişlerin çoğu online olarak yapılmaya başladı. Bu durum pandemi sürecinde ise daha da arttı. Online alışve..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı