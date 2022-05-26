Cep telefonu ve bilgisayarda TRT bandrol ücretleri artırıldı!

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Uyarınca Radyo, Televizyon, Video ve Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo ve Televizyon Yayınlarını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazdan Alınacak Bandrol Ücretlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bandrole tabi eşyanın cins ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarının (GTİP) yer aldığı liste değiştirildi.

Bandrol oranları yenilendi

Bandrole tabi cihazlar ve bandrol oranlarının yer aldığı listeye göre, ilave bir yazılım veya donanım desteği olsun veya olmasın doğrudan, internet üzerinden veya başka bir yolla her türlü görsel veya işitsel yayınları alabilen cihazların bandrol oranları yenilendi.

Bilgisayar ve tablette oran yüzde 4'e yükseldi

Televizyon, video kameralar ve radyolarda yüzde 16 olan bu oran sabit bırakılırken, cep telefonlarında yüzde 10 olan oran yüzde 12'ye, akıllı kol saatlerinde yüzde 8 olan oran yüzde 14'e, bilgisayar ve tablette ise yüzde 2 olan oran yüzde 4'e çıkartıldı.

Yüzde 8'den yüzde 14'e çıkarıldı

Diğer cihazlarda ise (Radyolu ve/veya TV'li ışıldak, radyolu kulaklık, radyolu fotoğraf makinesi, radyolu adım sayar, radyolu kalemler, radyo ve/veya TV'li banyo sistemleri, navigasyon cihazları, radyo ve/veya TV eklentili koşu bantları, radyo ve/veya TV eklentili buzdolapları, DVD-VCD player ve benzerleri, cep tipi MP3/MP4 çalar ve benzerleri, ev sinema sistemleri, taşıtlarda kullanılmaya mahsus navigasyonlu multimedya cihazları) yüzde 8 olan TRT bandrol payı yüzde 14'e çıkarıldı.