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Cep telefonu harçlarındaki yükselişin nedeni belli oldu

Yurt dışından yolcu eşliğinde ülkeye getirilen cep telefonlarının maktu harç tutarının 500 TL'den 1500 TL'ye yükselmesinin en önemli nedeninin 2014'ten beri ülkeye getirilen cihaz miktarındaki aşırılık olduğu öğrenildi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50
Cep telefonu harçlarındaki yükselişin nedeni belli oldu

Hükümet, bu ay cep telefonlarıyla ilgili kritik bazı karar ve uygulamalara imza attı. Meclis’ten geçen torba yasayla abonenin öngörülen sürede başvurması durumunda klonlu ceplerin belli bir bedel karşılığında sisteme entegre edilmesinin önü açıldı.

Diğer yandan da yolcu beraberinde getirilen telefonlarda kullanım izin harcı tutarı, 3 kata yakın artırıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararla harç tutarı, bin 500 lira olarak yeniden belirlendi.

3 milyona yakın cihaz getirildi

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, bu kararın alınmasında etkili olan faktör ülkeye sokulan cihaz sayısının aşırılığı oldu.

Buna göre 2014 yılında yurt dışından yolcu beraberinde 606 bin 388 adet cep telefonu getirildi. 2015 yılında 722 bin 388, 2016 yılında 769 bin 892, 2017 yılında 841 bin 738 ve 2018 yılında 877 bin 608 adet telefon getirildi.

Yani, 2014 yılında 600 bin dolayında bulunan rakam, yüzde 50’ye yakın artışla 2018 yılında 900 bin sınırına ulaştı.

Hükümet fren yaptırdı

Hükümet, “vergi kaybı”na da yol açan bu süreci durdurmak için düğmeye bastı. Bu yıl içinde peş peşe artışlar yapıldı ve son olarak yolcu beraberinde getirilen telefonlarda harç tutarı bin 500 TL’ye kadar çıkartıldı.

Bu artışların etkisi oldu mu? Evet, harç artışları etkisini gösterdi. Yurt dışından getirilen telefonlarda, fiyat avantajı büyük ölçüde ortadan kalktı. Yılın ilk yarısında 200-250 bine kadar geriledi.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 15:50
  1. cep telefonu harçları

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