Türkiye’de önde gelen Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gibi operatörler kullanıcılara faturalı ya da faturasız olmak üzere telefon hattı sunar. Belirli ücret karşılığında alınan bu hatlar sayesinde iletişim sağlanmaktadır. Peki, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone faturalı hat ücretleri nedir?

Cep telefonu faturalı hat fiyatları

Türk Telekom Faturalı Hat Tarifeleri ve Paketleri

Türk Telekom'dan faturaslı hat almak isteyenler en az 45 TL en fazla 80 TL olmak üzere ücret ödeyerek hat sahibi olabiliyorlar.

Türk Telekom yeni hat ücreti ne kadar?

Yeni Hat tesisinde alınır, yıllık 34,15 TL'dir.

Turkcell Faturalı Hat Tarifeleri ve Paketleri

Turkcell faturalı hatt yıllık 79,00 TL olup, Turkell'de faturanıza ilk 12 ay boyunca eşit taksitler halinde yansıtılır. Telsiz Ruhsat Ücreti: Yeni hat alımlarında bir seferlik ödenir. Yıllık 34,15 TL olup, Turkell'de faturanıza ilk 12 ay boyunca eşit taksitler halinde yansıtılır. Tarife özelliklerine göre paket satış fiyatı da değişmektedir.

Vodafone Faturalı Hat Tarifeleri ve Paketleri

Türk Telekom'dan faturaslı hat almak isteyenler en az 49 TL en fazla 125 TL olmak üzere ücret ödeyerek hat sahibi olabiliyorlar.

Vodafone yeni hat ücretli midir?

Vodafone dijitalden yaptığınız başvurular tamamen ücretsizdir; ayrıca hattınız adresinize ücretsiz teslim edilir.

Vodafone yeni hat nasıl alınır?

Yeni hat başvuru işlemini yerinizden kalkmadan, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için, bu bağlantıya tıklayarak tarifenizi kolayca belirleyin, "Yeni Hat Al" seçeneğine tıklayın, telefon numaranızı seçin ve bilgilerinizi doldurun. Ardından başvurunuzu doğrulamak ve randevu almak için sizi arayacağız.