  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Cep telefonu faturalı hat fiyatları
Ekonomi

Cep telefonu faturalı hat fiyatları

Cep telefonu faturalı hat fiyatları, Türk Telekom cep telefonu faturalı hat tarifeleri, Turkcell faturalı hat fiyatları, Vodafone faturalı hat tarife ve ücretleri hakkında merak edilenler haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-28 20:25:00 -
Cep telefonu faturalı hat fiyatları

Türkiye’de önde gelen Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gibi operatörler kullanıcılara faturalı ya da faturasız olmak üzere telefon hattı sunar. Belirli ücret karşılığında alınan bu hatlar sayesinde iletişim sağlanmaktadır. Peki, Turkcell, Türk Telekom, Vodafone faturalı hat ücretleri nedir?

Cep telefonu faturalı hat fiyatları

Türk Telekom Faturalı Hat Tarifeleri ve Paketleri

Türk Telekom'dan faturaslı hat almak isteyenler en az 45 TL en fazla 80 TL olmak üzere ücret ödeyerek hat sahibi olabiliyorlar.

Türk Telekom yeni hat ücreti ne kadar?

Yeni Hat tesisinde alınır, yıllık 34,15 TL'dir.

Turkcell Faturalı Hat Tarifeleri ve Paketleri

Turkcell faturalı hatt yıllık 79,00 TL olup, Turkell'de faturanıza ilk 12 ay boyunca eşit taksitler halinde yansıtılır. Telsiz Ruhsat Ücreti: Yeni hat alımlarında bir seferlik ödenir. Yıllık 34,15 TL olup, Turkell'de faturanıza ilk 12 ay boyunca eşit taksitler halinde yansıtılır. Tarife özelliklerine göre paket satış fiyatı da değişmektedir.

Vodafone Faturalı Hat Tarifeleri ve Paketleri

Türk Telekom'dan faturaslı hat almak isteyenler en az 49 TL en fazla 125 TL olmak üzere ücret ödeyerek hat sahibi olabiliyorlar.

Vodafone yeni hat ücretli midir?

Vodafone dijitalden yaptığınız başvurular tamamen ücretsizdir; ayrıca hattınız adresinize ücretsiz teslim edilir.

Vodafone yeni hat nasıl alınır?

Yeni hat başvuru işlemini yerinizden kalkmadan, hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için, bu bağlantıya tıklayarak tarifenizi kolayca belirleyin, "Yeni Hat Al" seçeneğine tıklayın, telefon numaranızı seçin ve bilgilerinizi doldurun. Ardından başvurunuzu doğrulamak ve randevu almak için sizi arayacağız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na varlığını sorgulatacak cevap! “Şimdi sıkı durun” deyip canlı yayında açıkladı

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’yı hedef alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP tarihind..
Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı
Gündem

Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı

İstanbul Sultanbeyli’de bir camide insanın içini ısıtan görüntüler yaşandı. Namaz vakti camiye koşarak giren iki çocuk neşe içinde koştu, ar..
Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!
Gündem

Misvak dergisinden Charlie Hebdo’ya karikatür dersi!

İslam ve Müslüman düşmanı Emanuel Macron’un skandal karikatür olaylarından sonra bir tepki de Misvak dergisinden geldi. Misvak dergisi, her ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay