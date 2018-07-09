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CEO’nun ‘sosyal medyadaki ustalığı’ şirkete kazandırıyor

Sosyal medya ustası CEO’lar pazarda şirketlerinden pozitif yönde söz ettiriyor.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:16
CEO’nun ‘sosyal medyadaki ustalığı’ şirkete kazandırıyor

Üst düzey liderler tarafından yönetilen sosyal medya hesapları, şirketlerin müşteri ve yetenek savaşında kritik bir araç haline geldiğini ifade eden Page Executive Direktörlerinden Burcu Havlucuoğlu, CEO’ların kurumsal değerlerini yansıtırken artık, insan odaklı bakış açısını ön plana çıkaran sosyal medya araçlarını tercih ettiğini vurguladı. Havlucuoğlu, Sosyal medya gündemini takip eden CEO’ların arttığını dile getirerek, 1.5 milyon Twitter takipçisi olan Air Asia CEO’su Tony Fernandes, firmanın 2014 yılında kaybolan Endonezya uçağının ardından yaptığı içten sosyal medya paylaşımlarıyla kurumuna insani değer kattığını sözlerine ekledi. Şirketlerin sosyalliği, satış performansının artmasına da yardımcı olabiliyor.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:16
  1. sosyal medya
  2. CEO
  3. şirket
  4. Air Asia CEO

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