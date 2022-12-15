CEO tarih verdi! Binance CEO’su Zhao: Önümüzdeki günler çok zorlu geçecek dedi, açık açık uyardı
Binance CEO’su Changpeng Zhao'dan şok açıklamalar geldi. Zhao ’nun çalışanlarına gönderdiği mesajda önümüzdeki birkaç ayın zor geçeceği konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi. EUREN hisse fiyatları ve Binance CEO’sunun bomba açıklamaları piyasada şok etkisi yaptı... Dünyaca ünlü CEO inanılmaz bir iddia ortaya attı! İşte o açıklamalar
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CEO’su Changpeng Zhao, son günlerde dünyanın en büyük kripto para borsası etrafında dolaşan endişeleri bertaraf etmek için yoğun bir mesai harcıyor. Bunun yanında şirket içi endişeleri de gidermek isteyen Zhao, önlerinde zor günler olduğunu aktarırken şirketin bu zorlukların üstesinden geleceği mesajını verdi.
CZ, zor günlerin üstesinden geleceklerini söyledi
Bloomberg tarafından basına yansıtılan mesajda CZ, kripto para endüstrisinin tarihi anlardan birini yaşadığını ve Binance’in güçlü bir finansal yapıya sahip olduğunu söyledi. Binance CEO’su aynı zamanda kripto kışı olarak adlandırılan bu dönemden sağ çıkacakları yönünde güvence verdi.
İnvesting.com'un aktardığı habere göre: Zhao, mesajında 2023’ün ilk aylarının inişli çıkışlı geçeceğini tahmin ettiğini, ancak şirketin bu dönemi atlattıktan sonra yoluna daha güçlü bir şekilde devam edeceğini söyledi. Binance, bu hafta ABD’de hakkında devam eden soruşturmada kara para aklama ve yaptırımları ihlal etme konusunda bazı kanıtların bulunduğuna dair haberlerle sarsıldı. FTX’in çöküşünden olumsuz etkilenen yatırımcılar, birtakım olumsuz gelişmelerin ardından kripto borsasından çekimlerini hızlandırdı. Öyle ki zaten FTX’in iflasının ardından yatırımcılar merkezi borsalardan fon çıkışlarını artırmıştı.
Binance borsasından çıkışlar hızlandı
Bu hafta gündeme gelen olumsuz haberler, Binance’ten çekimlerin daha da artmasına neden oldu. Dün yansıyan raporlara göre piyasanın en büyük kripto para borsasından son bir hafta 2 milyar dolara yakın kripto varlık çekimi gerçekleşti.
Bu gelişmelerin negatif fiyatlandığı BNB piyasasında sert düşüşler görüldü. Binance’in yerel varlığı BNB, hafta başındaki 290 dolar fiyatından 255 dolara kadar geriledi. Ancak ABD enflasyonunun beklentinin altında gelmesiyle genel olarak yükselişe geçen piyasada bir toparlanma gördü ve şu an 275 dolar bandında hareket ediyor.
Changpeng Zhao, çalışanlara gönderdiği mesajında son olarak herkesin içinin rahat olması gerektiğini, şirketlerinin zorlu dönemlere uzun süre dayanabilecek bir yapıda inşa edildiğini söyledi.
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