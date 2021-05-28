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Dünya Central Park'ta siyahiye iftira atan Cooper dava açtı
Dünya

Central Park'ta siyahiye iftira atan Cooper dava açtı

New York şehrinin en bilinen mekanı Central Park'ta köpeğini gezdirirken tartıştığı siyahi kuş gözlemcisini "kendisini tehdit ettiği" iddiasıyla polise şikayet eden ve bu suçlamanın asılsız olduğunun anlaşılması sonrası işini kaybeden Amy Cooper'in eski şirketine dava açtığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 02:32:00 -
Central Park'ta siyahiye iftira atan Cooper dava açtı

Mayıs 2020'de Central Park'ta, bir siyahi kuş gözlemcisini "kendisini tehdit ettiği" yalanıyla polise şikayet eden ve gerçek ortaya çıkınca işinden kovulan Cooper'in, "meşru bir soruşturmaya tabi tutulmadığı ve topluma yanlış tanıtıldığı" gerekçesiyle eski iş yerini dava ettiği belirtildi.

Cooper'in eski şirketi Franklin Templeton'ın Washington Post'a yaptığı yazılı açıklamada, "Şirketimiz Cooper'ı kovmakla doğru olanı yapmıştır. Bu temelsiz iddialara karşı savunma yapacağız." ifadesine yer verildi.

Irkçılık tartışmaları alevlendi

New York Central Park'ta, 25 Mayıs 2020 sabahı, köpeğini gezdiren beyaz kadın Amy Cooper ile kuş gözlemcisi siyahi Christian Cooper arasında yaşanan basit olay, ülkedeki "ırkçılık" tartışmalarını gündeme getirmişti.

Parkta kuşları izleyen Christian Cooper, köpeğini çayıra bırakan Amy Cooper’dan park kuralları gereği köpeğine tasmasını takmasını istemiş, kadının itiraz etmesi üzerine birbirini tanımayan ama aynı soyadı taşıyan ikili arasında sözlü tartışma çıkmıştı.

Siyahi adamın çektiği video kaydında, beyaz kadının kendisini polisi aramakla tehdit ederek "Onlara Afro-Amerikan adamın hayatımı tehdit ettiğini söyleyeceğim." şeklinde ifadeleri yer almıştı.

Daha sonra polisi arayan kadının "parkta Siyahi bir adamın kendisini tehdit ettiği" şikayetinde bulunması ve arama sırasında birkaç defa "siyahi adam" ifadesine vurgu yaparak saldırı altındaymış gibi nefes nefese konuşması tepki toplamıştı.

Köpek sahibi Cooper, davranışından dolayı daha sonra siyahi adamdan ve halktan özür dilemek zorunda kalmıştı. Davranışından dolayı köpeği elinden alınan Cooper işinden çıkarılmıştı.

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