0553 313 94 23

Cennet’ül Baki’ye ziyaretçi akını

Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettikten sonra Ravza-i Mutahhara’nın doğu tarafında bulunan Baki Kabristanı’nı ziyaret etti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
Cennet’ül Baki’ye ziyaretçi akını

Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar, Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettikten sonra Ravza-i Mutahhara’nın doğu tarafında bulunan Baki Kabristanı’nı ziyaret etti.


Hac ibadetini yerine getiren Müslümanlar Medine-i Münevvere’ye gelmeye devam ediyor. Hacılar Medine’de Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettikten sonra Ravza-i Mutahhara’nın doğu tarafında bulunan Baki Kabristanı’nı da ziyaret ederek, Peygamber Efendimizin yakınları ve Eshabı için de dualar ediyorlar. Baki’ul Garkad ismi de verilen ve son yıllarda da Cennet’ül Baki denilen ancak Peygamberimiz döneminde kısaca El Baki denilen kabristanda on bine yakın sahabi, 4 büyük halifeden Hazreti Osman ve Peygamber Efendimizin eşleri, kızı ve oğlu ile amcası, süt annesi metfun bulunuyor. Mezhep imamlarından İmam-ı Malik’in kabrinin de olduğu kabristan için Peygamber Efendimizin “Ben dua etmek için Baki Kabristanı’na gönderildim” hadisi vardır.


Medine-i Münevvere’nin bu meşhur mezarlığına daha sonra vefat eden sahabilerle Peygamber Efendimizin yakınları ve oğlu İbrahim de defnedildi. Hazreti Fatıma ve oğlu Hazreti Hasan’ın da kabirleri burada bulunmaktadır. Resulullah Efendimiz, hayatta iken bu mezarlığa sık sık uğrar ve burada yatan sahabelere dua ederdi. El-Baki mezarlığı tarihi boyunca önemli şahsiyetlerin defnedildiği bir mezarlık oldu. Günümüzde de definler devam ediyor. Bu kabristanın yeri Peygamber Efendimiz tarafından seçildi. İlk sakini, Osman bin Muiz oldu ve Peygamberimiz cenazenin defninden sonra, mezarın baş ve uçlarına yanından getirdiği ilk taşı koyarak, "Bu ahirete ilk gidenimizdir" buyurdu.


Peygamber Efendimiz zaman zaman Baki Mezarlığını ziyaret eder ve orada metfun bulunan müminler için dua ederdi. Cennet’ül Baki Mezarlığı, Mescid-i Nebevi’nin karşısındadır. Toprağı, Efendimizin zevceleri, evlatları ve sahabelerin seçkinlerinin mübarek, nurlu bedenlerine son mekan olmuştur. Üçüncü Halife Hazreti Osman Zinnureyn, başlangıçta Cennetu’l Baki dışında bir mevkiye defnedilmişken, zamanımızda mezarlık onun kabrini de içine alacak şekilde genişletildi. Sabah ve ikindi namazlarından sonra 1 saatliğine açılan kabristan hacılar tarafından dualar ile gözyaşları ile ziyaret ediliyor.


Hazreti Abbas, Hazreti Aişe ve Fatıma, Saad bin Ebi Vakkas, Hazreti Hasan gibi sahabe ile İmam-ı Malik gibi tabiinden birçok zat bu kabristanda metfun bulunuyor. Peygamber Efendimizin, “Bizim Bakiyyu’l-urkad Kabristanı’na her kim defnedilirse kıyamet günü ona şehadet ve şefaat ederiz” sözleri sebebiyle hacılar Medine’de ölmeyi ve bu kabristana defnedilmeyi arzuluyorlar. Mezarlığın içerisine girme imkanı olmayan zamanlarda, hacı adayları demir kapıların dışından da ziyaret edebiliyorlar. Ziyarette orada yatanlara önce selam veriliyor. Sonra Fatihalar gönderiliyor. Açık olduğunda Suudi görevliler, rehberlerin El Fatiha demelerine tepki gösterse de ziyaretçiler Eshab’ın ruhuna ayet-i kerimeleri okuyup hediye ediyorlar.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UMITRON, Fish Appetite Index’i piyasaya sürdü
    1. UMITRON, Fish Appetite Index’i..
    2. Bursa'da gaziyi öldüresiye döven..
    3. Bütçe Temmuz’da fazla verdi
    4. Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban..
    5. Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte..
    6. Önce kendi sonra kocası başladı,..
    7. Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı..
    8. Türkiye'nin yeşiline üniversiteli..
    9. Bursa’da gazimizi darp eden..
    10. Fenerbahçe'nin lig karnesi
    11. Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    12. Yatırımcının en sağlam rotası altın..
    13. Beşiktaş sezona iyi başlıyor
    14. Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı..
    15. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki..
    16. Hindistan Başbakanı Modi: Keşmir'in..
    17. Şarampole devrilen iş makinesi alev..
    18. Kültepe’de kazı çalışmaları aksadı
    19. Atık yağlar yağ bidonlarına
    20. Cennet’ül Baki’ye ziyaretçi akını
    21. Suriyeli Muhammed, protez eline kavuştu
    22. "Fantezi Futbol Passo" uygulaması..
    23. Turkcell kopilot ile güvenli sürüş
    24. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    25. Galatasaray'ın lig rekorları
    26. Lösemi hastası Ahmet Eren'in..
    27. Fener Rum Patriği Bartholomeos..
    28. TDV Moritanya'da 50 bin ihtiyaç..
    29. "Afetlere karşı bilinçli olmak..
    30. 150 yıllık "Ata" tohumları için harman..
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu