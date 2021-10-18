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İSLAM Cennetteki Reyyan kapısı nedir?
İSLAM

Cennetteki Reyyan kapısı nedir?

Cennette kaç kapı var? Müslümanlar ibadetlerini yerine getirirken bir yandan da ölümden sonrasıyla ilgili araştırmalar yapıyor. Cennette kaç kapı olduğu, kimin hangi kapılardan geçebileceği konusu sık sık araştırılıyor. Peki, Reyyan kapısı nedir? Reyyan kapısından kimler geçebilecek?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 18:55:00 -
Cennetteki Reyyan kapısı nedir?

İbadetlerini yerine getiren ve gerçek dünyaya göçüp gidilecek günü bekleyenler cennette kaç kapı olduğunu merak ediyor. Peki, cennette kaç kapı bulunur?

Cennetteki Reyyan kapısı nedir?

“İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele.” (Bakara, 2/25) buyruğu doğrultusunda Hz. Peygamber, kimi zaman Kur’an-ı Kerim’deki âyetlerle kimi zaman da kendi ifadeleriyle ashabına cennet hakkında ayrıntılı bilgiler vermiştir. Buna göre; mü’minler âhiret yurtları olan cennete varınca sekiz kapıyla karşılaşırlar. Cennetin bekçileri tarafından ilk olarak alemlerin efendisi Hz. Muhammed’e açılan bu kapılardan içeri alınırlar. Dünyada işledikleri amellere göre farklı bölümlerden girerler ebedi yurtlarına. Bu konuda Allah Resulü şöyle buyurmuştur: “Cennetliklerden her kim namaz ehlinden ise namaz kapısından çağrılır. Cihad ehlinden ise, cihad kapısından çağrılır. Sadaka ehlinden ise, sadaka kapısından çağrılır. Oruç ehlinden ise Reyyan kapısından çağrılır.” Bu müjdeyi duyan Hz. Ebu Bekir (r.a.) “Ey Allah’ın Resûlü! Bir insanın bütün bu kapılardan da çağrılması söz konusu olabilir mi?” diye sormuş ve Allah Resûlü de “Evet, senin de onlardan olacağını ümit ediyorum.” diye cevap vermiştir. (Nesâî, Sıyâm, 43)

Yüce Allah, Oruç tutan kulları için Cennette özel bir kapı tahsis etmiştir. Cennetin sekiz kapısından bir tanesi, oruç tutan Müslümanlara için ayrılmıştır.

“ Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Kıyamet günü Oruç tutanlar o kapıdan çağırılacaklardır. Kim oruç tutanlardan ise o kapıdan cennete girecektir. Kim de o kapıdan girerse ebedi olarak susuzluk çekmeyecektir.”.

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