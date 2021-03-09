Cennet, Allah’ın rızasını kazanan kişilere verilen bir mükâfattır. Cennetin nimetleri saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Bu nimetler içinde en çok merak edilense Cemalullahı yani Allah’ı görmektir. Bununla ilgili olarak sorun soranlara Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle cevap vermiştir:

"Siz şu ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi de böyle perdesiz göreceksiniz ve O'nu görmede bir sıkışıklığa düşmeyeceksiniz (herkes rahatça görecek)."[Buhârî, Ebu Davud, Sünnet 20, (4729); Tirmizî, Cennet]. İşte bunun gibi müjdelerden dolayı tüm Müslümanlar cennete gitmeyi arzu eder. Sizler için Cennete gireceklerin özelliklerini haberimizde topladık.

Cennet ehlinin özellikleri nelerdir?

1-Namazını eksiksiz kılanlar, malından bir kısmını yoksullara ayıranlar, ceza-hüküm gününe inananlar, Allah’ın gazabından korkanlar, ırzlarına sahip olanlar, sözlerine ve emânete sadık kalanlar, doğru şahitlikte bulunanlar

2-Cenâb-ı Hakk’ın rızasını dileyerek sabredenler

3-Şükredenler

4-Yürekten tövbe edenler

5-Allah yolunda canını feda eden şehitler