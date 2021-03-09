Cennet ehlinin özellikleri nelerdir?
Cennet, semavi dinlerde, Allah’ın emir ve yasaklarına uyan kişilerin mükafat olarak girecekleri yere verilen isimdir. Arapça dilinden dilimize geçen Cennet, “Bahçe” anlamına gelir. Yüce kitabımız Kuranı Kerim’de Cennetle ilgili birçok ayet bulunmaktadır. Müslümanlarda, Cennete girmeyi istedikleri için, Cennet ehlinin özelliklerini merak etmekte. Peki, Cennet ehlinin özellikleri nelerdir?
Cennet, Allah’ın rızasını kazanan kişilere verilen bir mükâfattır. Cennetin nimetleri saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Bu nimetler içinde en çok merak edilense Cemalullahı yani Allah’ı görmektir. Bununla ilgili olarak sorun soranlara Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle cevap vermiştir:
"Siz şu ayı gördüğünüz gibi, Rabbinizi de böyle perdesiz göreceksiniz ve O'nu görmede bir sıkışıklığa düşmeyeceksiniz (herkes rahatça görecek)."[Buhârî, Ebu Davud, Sünnet 20, (4729); Tirmizî, Cennet]. İşte bunun gibi müjdelerden dolayı tüm Müslümanlar cennete gitmeyi arzu eder. Sizler için Cennete gireceklerin özelliklerini haberimizde topladık.
Cennet ehlinin özellikleri nelerdir?
1-Namazını eksiksiz kılanlar, malından bir kısmını yoksullara ayıranlar, ceza-hüküm gününe inananlar, Allah’ın gazabından korkanlar, ırzlarına sahip olanlar, sözlerine ve emânete sadık kalanlar, doğru şahitlikte bulunanlar
2-Cenâb-ı Hakk’ın rızasını dileyerek sabredenler
3-Şükredenler
4-Yürekten tövbe edenler
5-Allah yolunda canını feda eden şehitler