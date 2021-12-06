  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cenk yuvaya dönüyor
Spor

Cenk yuvaya dönüyor

Devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, gündemine Everton'da forma giyen eski futbolcusu Cenk Tosun'u almıştı. Siyah-beyazlılar İngiliz ekibiyle ilk görüşmesini gerçekleştirirken, Everton'ın istediği bonservis bedeli de belli oldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 11:56:00 -
Cenk yuvaya dönüyor

Devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, gündemine Everton'da forma giyen eski futbolcusu Cenk Tosun'u almıştı. Siyah-beyazlılar İngiliz ekibiyle ilk görüşmesini gerçekleştirirken, Everton'ın istediği bonservis bedeli de belli oldu. 

Beşiktaş'ın ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun İngiliz ekibi Everton ile görüşme gerçekleştirildi. İngiliz kulübü, 30 yaşındaki yıldız golcü için Beşiktaş'tan 3 milyon Euro talep etti. Siyah-Beyazlı kurmaylar ise bu rakamı yüksek bularak indirime gidilmesini talep etti.

2022 yılının haziran ayında sözleşmesi sona erecek Cenk Tosun için Beşiktaş yönetiminin 1.3 milyon Euro civarında bir bonservis teklif ettiği de gelen haberler arasında. Siyah-Beyazlı yönetimin Cenk Tosun'un tek taliplisi olma avantajını da kullanarak transferi 1.5 milyon Euro civarında bitirmeyi hedefliyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ördek pastilla tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Ördek pastilla tarifi, nasıl yapılır?

Ördek pastilla için kolay tarif...
ABD’den Türkiye ile ilgili küstah rapor
Dünya

ABD’den Türkiye ile ilgili küstah rapor

Müslüman ülkeleri işgal ederek “özgürleştiren” ABD’nin Uluslararası Dinî Özgürlükler Komisyonu, Türkiye ile ilgili skandal bir rapor hazırla..
Galatasaray İtalya'dan istediğini almak zorunda
Spor

Galatasaray İtalya'dan istediğini almak zorunda

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile grup liderliği mücadelesine çıkacak olan Galatasaray'da heyecan tam anlamıyla dorukta. Cimbom, İtaşya'dan ist..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay