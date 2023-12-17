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Gündem Gazze'ye atılacak bombaların üzerine ismini yazdılar! Cenk Uygur'dan İsrail hadsizliğine sert tepki!
Gündem

Gazze'ye atılacak bombaların üzerine ismini yazdılar! Cenk Uygur'dan İsrail hadsizliğine sert tepki!

Yeniakit Publisher
2023-12-17 17:45:00 - 2023-12-17 17:47:59
Gazze'ye atılacak bombaların üzerine ismini yazdılar! Cenk Uygur'dan İsrail hadsizliğine sert tepki!

Gazze'ye yönelik bombardımanını 7 Ekim'den beri sürdüren katil İsrail şehre atılacak bombaların üzerine Filistin'i destekleyen tanınmış isimlerin ismini yazmaya başladı.

Katil İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılara karşı sosyal medyada paylaşımlar yapan ve Filistin'i destekleyen yüksek takipçili hesaplara sahip kişilerin isimlerini Gazze'ye atılacak bombaların üzerine yazmaya başladı.

Gazze'ye atılacak bir bombanın üzerine, Türk asıllı Amerikan vatandaşı eski MSNBC sunucusu Cenk Uygur'un da adı yazıldı.

Uygur, katillerin hadsizliğine sosyal medya hesabından karşılık verdi.

Cenk Uygur mesajında, vatandaşı olduğu ABD'nin İsrail'e desteğini de eleştirerek şu ifadeleri kullandı:
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"İsrail ordusu benim adımı bombalarının üzerine yazacak kadar endişeliyse, haklılar. Ben masum Filistinli çocukları öldürmelerine izin vermezdim. Eğer yetkili ben olsaydım benim adım orada olmazdı çünkü o bombalar orada olmazdı! Paramızı masum çocukları öldürmek için harcamazdım."

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