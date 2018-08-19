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Cenk Tosun'lu Everton'dan kritik 3 puan!

Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton kendi sahasında Southampton'ı konuk etti. Ev sahibi Everton sahadan 2-1 galip ayrıldı.

19 Ağustos 2018 Pazar 01:34
Cenk Tosun'lu Everton'dan kritik 3 puan!

Premier League’de sezona beraberlikle başlayan iki ekibin mücadelesinde Everton ile Southampton karşı karşıya geldi. Everton’da maça ilk 11’de çıkan Cenk Tosun, 75 dakika sahada kaldı.

15. dakikada kısa paslarla gelişen Everton atağında son olarak Morgan Schneiderlin’in pasında Theo Walcott güzel bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. 31’de sağ kanattan Walcott’un sol ayağıyla ortasını içerde tamamlayan oyuncu Brezilyalı Richarlison oldu: 2-0 İlk yarı bu skorla tamamlandı.

54. dakikada Southampton’ın kullandığı köşe vuruşunda kale sahasında bomboş kalan Danny Ings, farkı bire indirdi. 68. dakikada Cenk Tosun'un soldan alıp attığı pasta Walcott ağları bir daha sarstı fakat yan hakem Cenk'in ofsaytta olduğunu belirterek golü geçersiz saydı

Geride kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Everton maçı 2-1 kazanarak bu sezonki ikinci maçında galibiyetle tanıştı.

(Ntvspor)

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 01:34
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. İngiltere Premier Lig
  4. Southampton

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