Cenk Tosun'lu Everton, West Ham deplasmanında güldü! 2-0 Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un formasını giydiği Everton, Premier Lig'in 32.haftasında West Ham United deplasmanında 2-0'lık skorla galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

İngiltere Premier Lig'de 32. hafta maçında West Ham United kendi sahasında Everton'ı konuk etti. West Ham kendi seyiricis önünde 2-0'lık skorla Everton mağlup oldu. Everton'a galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kurt Zouma ve 33. dakikada Bernard kaydetti. Cenk Tosun yedek başladı! Everton'da maça yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Cenk Tosun, 88. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna girdi. Bu galibiyetin ardından Everton puanını 43'e yükseltirken, West Ham United 42 puanda kaldı.

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