Cenk Tosun'lu Everton kazanmayı bildi! 1-0
Premier Lig'in 13. haftasında Everton kendi sahasında Cardiff City'i ağırladı.25 Kasım 2018 Pazar 02:28
İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Everton sahasında Cardiff City'i 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarının 59. dakikasında Gylfi Sigurdsson'un golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başaran Everton 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşmada milli oyuncumuz Cenk Tosun 77. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Everton puanını 22'ye yükseltirken, Cardiff City 8 puanda kaldı.
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