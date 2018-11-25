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Cenk Tosun'lu Everton kazanmayı bildi! 1-0

Premier Lig'in 13. haftasında Everton kendi sahasında Cardiff City'i ağırladı.

25 Kasım 2018 Pazar 02:28
Cenk Tosun'lu Everton kazanmayı bildi! 1-0

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Everton sahasında Cardiff City'i 1-0 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, ikinci yarının 59. dakikasında Gylfi Sigurdsson'un golüyle 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda üstünlüğünü korumayı başaran Everton 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşmada milli oyuncumuz Cenk Tosun 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Everton puanını 22'ye yükseltirken, Cardiff City 8 puanda kaldı.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 02:28
  1. Cenk Tosun
  2. Everton
  3. Everton F.C
  4. Premier Lig
  5. İngiltere
  6. Cardiff City
  7. Gylfi Sigurdsson

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