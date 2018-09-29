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Cenk Tosun'dan siftah! Everton farklı kazandı

Premier Lig'in 7. haftasında Everton, Cenk Tosun'un da gol attığı maçta Fulham'ı 3-0 mağlup etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 20:10
Cenk Tosun'dan siftah! Everton farklı kazandı

İngiltere Premier Lig'in 7. haftasında Everton ile Fulham karşı karşıya geldi. Goodison Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Everton, 3-0'lık skorla kazandı.

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede Cenk Tosun, 55. dakikada Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu. Cenk'in oyuna girmesiyle birlikte gol perdesi de açıldı. 56. dakikada Gylfi Sigurdsson, Everton'ı öne geçirdi.

Cenk Tosun, 66. dakikada attığı kafa golüyle kendisi adına Premier Lig'de yeni sezonun ilk golünü attı.

Gylfi Sigurdsson, 89. dakikada gol perdesini kapatan isim oldu.

Everton, bu galibiyetle birlikte puanını 9'a yükseltti. Fulham ise 5 puanda kaldı. Everton, gelecek hafta Leicester'a konuk olacak. Fulham ise sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 20:10
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