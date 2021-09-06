  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Feyzioğlu'ndan yeni anayasa açıklaması
Mili futbolcu İstanbul'a "saray" yaptırıyor
Serbest bırakılan Kaddafi'nin oğlu İstanbul'a geldi
Bakan Gül paylaştı! Çocuklarımıza hayırlı olsun
Spor Cenk Tosun İstanbul'a "saray" yaptırıyor
Spor

Cenk Tosun İstanbul'a "saray" yaptırıyor

Bonservisi İngiliz ekibi Everton'da olan milli futbolcu Cenk Tosun, İstanbul Acarkent'ten ev aldı. Adeta sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL'ye alan golcü futbolcu, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 14:34:00 - 2021-09-06 14:39:23
Cenk Tosun İstanbul'a "saray" yaptırıyor

Cenk Tosun'un Acarkent'teki evinin yapımı tam 33 milyon TL'ye patladı.

Sarayı andıran evini kaba inşaattan 18 milyon TL'ye satın alan yıldız futbolcunun, evin dekorasyonu için de 15 milyon TL'yi gözden çıkardığı konuşuluyor.

4 ay sonra sahalarda

Ocak ayında Everton'da yeniden top koşturacak olan futbolcu, bu süreci yeni evinde dinlenerek ve bol bol antrenman yaparak geçirmeyi planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay