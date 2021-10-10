Cenk Tosun formasına kavuşacak
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan ve bir süredir sakatlığı nedeniyle Everton'da kadroda yer alma şansı bulamayan Milli futbolcu Cenk Tosun formasına kavuşuyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin devre arası veya sezon sonu kadrosuna katmak istediği Cenk Tosun, formasına kavuşmak için gün sayıyor.
Geçirdiği ağır sakatlık ve ameliyattan sonra toparlanan ve artık özel antrenör eşliğinde arkadaşlarının yaptığı çalışmalara başlayan Cenk Tosun, 2 hafta sonra takım çalışmalarına da katılacak. Milli golcünün devre arasında tekrar Kartal’ın transfer gündeminde olması bekleniyor.