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Spor Cenk Tosun derbiye hazır!
Spor

Cenk Tosun derbiye hazır!

Yeniakit Publisher
2023-09-16 10:27:00 -
Cenk Tosun derbiye hazır!

Beşiktaş'ta sakatlığını atlatan deneyimli futbolcu Cenk Tosun idmanlarda gösterdiği performansla 60-70 dakika oynayabilecek duruma geldi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta zorlu mücadele öncesi yaşanan Vincent Aboubakar gelişmesi planlarda belirsizliğe neden oldu.

Kamerun Milli Takımı ile oynadığı maçların ardından ailesindeki sağlık sorunu nedeniyle yönetim ve teknik heyetten izin alarak Fransa'ya giden golcü futbolcunun en geç 16 Eylül günü (bugün) İstanbul'da olması bekleniyor. Ancak her ihtimali gözeten siyah-beyazlılarda teknik heyet, Cenk Tosun'un üzerine titriyor.

3 MAÇTA 26 DAKİKA OYNADI

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlığın ardından takıma katılan ve kademeli olarak dönüşe başlayan Cenk Tosun'un aynı sorunu yaşamaması için tedbirli gidiliyordu.

Son 3 maçta sonradan oyuna giren ve 26 dakika sahada kalan 32 yaşındaki oyuncu, milli arada fiziksel olarak daha iyi noktaya geldi. Artık ilk 11'de forma giymeye hazır olduğu aktarılan Cenk'in, 60-70 dakikayı çıkarabileceği öğrenildi. Şenol Güneş, Cenk ile Aboubakar arasındaki tercihini maç öncesinde yapacak.
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