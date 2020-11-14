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Spor Cenk Tosun: Bir gün o formayı tekrar giymek istiyorum
Spor

Cenk Tosun: Bir gün o formayı tekrar giymek istiyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Cenk Tosun'u Ocak'ta kadromuzda görmek isteriz" sözleri İngiliz medyasında geniş yer buldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 16:07:00 -
Cenk Tosun: Bir gün o formayı tekrar giymek istiyorum

Liverpool Echo gazetesi, Türk golcünün Premier Lig oyuncusu olup olmadığını göstermek için 1.5 aylık süre olduğu ifade ederken, Cenk'in Ancelotti'nin gözüne girmek istiyorsa bu süreci en iyi şekilde kullanmak zorunda olduğu, bu süreci iyi kullanamazsa geri dönmesine Ancelotti'nin de onay vereceği belirtildi.

"Beşiktaş'a çok şey borçluyum"

Cenk'in de yakın çevresine "Beşiktaş'a çok şey borçluyum. Bir gün o formayı tekrar giymek istiyorum" diyerek bu transfere sıcak baktığı ifade edildi.

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