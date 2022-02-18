Cenk Tosun Beşiktaş'a dönecek mi? Durumu Netleşti!

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'nin "Dönmek isterse onu kucaklayacağız" dediği milli futbolcu Cenk Tosun'un siyah beyazlılardan istediği ücret belli oldu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kapıları eski golcüleri Cenk Tosun için sonuna kadar açtı. Çebi, mayıs ayındaki seçimi kazanıp göreve devam etmesi halinde sezon sonunda Everton'dan ayrılacak olan Cenk için bizzat devreye girecek.

Beşiktaş'la görüşmeden anlaşmayacak

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; 30 yaşındaki oyuncu; İngiltere, Almanya veya İspanya liglerinden iyi bir teklif gelmesi halinde yine Avrupa'da kalmayı düşünse de siyah-beyazlılar ile görüşmeden başka bir takımla anlaşmayacak.

Cenk'in istediği maaş

Everton'da yıllık ücreti 3 milyon Euro olan Cenk'in Beşiktaş'a dönmeye karar vermesi halinde kazandığı rakamdan biraz daha aşağısını isteyeceği kaydedildi. Tecrübeli futbolcunun, aklındaki rakamın 2 ila 2,5 milyon Euro civarında olduğu ifade edildi.

Bu sezon 11 dakika

Uzun bir sakatlığın ardından kasım ayında İngiliz ekibi ile çalışmalara dönen tecrübeli futbolcu, bu sezon sadece 3 resmi karşılaşmada 11 dakika sahada kaldı, takımı adına gol ya da asist katkısı veremedi.