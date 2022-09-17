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Gündem Cenk Çelik "Bu son videom olacak" deyip Sedat Peker'i böyle tehdit etmişti!
Gündem

Cenk Çelik "Bu son videom olacak" deyip Sedat Peker'i böyle tehdit etmişti!

İstanbul Ümraniye'de başından vurularak öldürülen Cenk Çelik, son videosunda firari mafya elebaşısı Sedat Peker'i, "Eninde sonunda sırtını Peker'e dayayan tayfadan 3-5 kişiyi ezeceğim." diyerek tehdit etmişti.

Yeniakit Publisher
2022-09-17 22:54:00 - 2022-09-17 23:04:38

 Yeniakit.com.tr 

Firari mafya elebaşı Sedat Peker'i tehdit ettiği videolarla gündeme gelen Cenk Çelik, İstanbul Ümraniye'de başından vurularak öldürüldü.

Çelik, son kaydettiği videosunda, "Bu benim son videom olacak." demişti.

Cenk Çelik, cinayetten sonra yeniden gündem olan videosunda, şu ifadeleri kullanmıştı:

Bir daha video çekmeyeceğim. Eninde sonunda sırtını Peker'e dayayan tayfadan üç-beş kişiyi ezeceğim. Ondan sonra bizi sevenler gider yatarlar.

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