Cengizli Marsilya kazandı

Fransa Ligue 1'in 7. hafta maçında Marsilya sahasında Lille ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in asist yaptığı mücadelede Marsilya geri düşmesine rağmen, Lille'i 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

Maça etkili başlayan Lille, 12. dakikada Ismaily ile 1-0 öne geçti. 36. dakikada Alexis Sanchez skoru eşitleyen golü ağlara gönderdi. Şilili yıldızın golünde asisti Cengiz Ünder yaptı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçilirken, 61. dakikada Gigot Marsilya'ya 3 puanı getiren golü kaydetti.

Maça ilk 11'de başlayan ve 1 asist ile takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Milli futbolcu Cengiz Ünder 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte henüz ligde yenilgi yüzü görmeyen Marsilya puanını 19'a yükseltti. Lille ise 10 puanda kaldı.

Fransa Ligue 1'in 7. hafta maçında Marsilya sahasında Lille ile karşı karşıya geldi. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in asist yaptığı mücadelede Marsilya geri düşmesine rağmen, Lille'i 2-1 mağlup etti ve 3 puanı hanesine yazdırdı.