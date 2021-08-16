  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor yorumcusu Emre Bol kalp krizi geçirdi
Sel felaketinde vefat sayısı 66'ya yükseldi
Haiti'deki depremde ölü sayısı 1297'ye yükseldi
O 4 tekne alevlere teslim oldu!
Spor Cengiz Ünder'in golü, Olympique Marsilya'nın kazanmasına yetmedi
Spor

Cengiz Ünder'in golü, Olympique Marsilya'nın kazanmasına yetmedi

Fransa Birinci Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, Bordeaux ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ilk golünü kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 07:54:00 -
Cengiz Ünder'in golü, Olympique Marsilya'nın kazanmasına yetmedi

Ligue 1'in 2. haftasında Olympique Marsilya, Bordeaux'yu ağırladı.

Ev sahibi takım, Cengiz'in 34 ve Payet'nin 41. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti. Bordeaux, 51. dakikada Pembele ve 57. dakikada Oudin'in attığı gollerle skora eşitlik getirdi.

Marsilyalı Balerdi'nin 88. dakikada kırmızı kart gördüğü mücadele 2-2 sonuçlandı.

Olympique Marsilya'nın Roma'dan kiraladığı Cengiz Ünder, Ligue 1'deki ikinci maçında da fileleri havalandırdı.

Olympique Marsilya 4 puanla 6'ncı, Bordeaux ise bir puanla 16. sırada yer aldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay