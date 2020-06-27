Cengiz Ünder'e sürpriz talip!

İtalyan basını, Napoli'nin Cengiz Ünder için 30 milyon euro'yu gözden çıkardığını yazdı. Corriere dello Sport'un haberine göre Napoli, milli futbolcuyla ilgileniyor. Jose Callejon'un takımdan ayrılacak olmasının ardından arayışa geçen gök mavililer, Cengiz Ünder'i listeye aldı.

Yüzde 20'si Başakşehir'e

Süper Lig'in lideri Başakşehir FK da transferin gerçekleşmesi durumunda gelir elde edecek. Başakşehir, eski oyuncusunun transferinden yüzde 20 pay alacak.

İtalyan devleri Roma ile Napoli'nin ilişkilerinin iyi olduğu belirtildi. Zira iki kulüp, geçtiğimiz yaz Kostas Manolas-Amadou Diawara takasına da yapmışlardı.

Gattuso'nun beğenisini aldı

İtalya'da gösterdiği performansıyla her geçen gün üstüne koyan milli oyuncu, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli ile teknik direktör Gennaro Gattuso, Cengiz'i beğendiklerini dile getirmişlerdi.

Roma ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan Cengiz Ünder, bu sezon sakatlığı sebebiyle 21 resmi maça çıktı ve 3 gol kaydetti. Milli futbolcunun adı Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United, Juventus ve Tottenham ile anılıyordu.