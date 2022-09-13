Cengiz Ünder'den 'yapma' dedirten Survivor hamlesi

Cengiz Ünder hakkında ilginç bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Ünder özel jete atlayıp Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun yanına geldi ve bu yolculuk için de bir hayli para harcadı.



Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille'i ağırlayan Marsilya maçı 2-1 kazandı. Cengiz Ünder maç sonu hemen Aleyna Kalaycıoğlu'nun yanına Türkiye'ye geldi.

Yıldız futbolcu, 10 Eylül'deki maçtan sonra özel jetle İstanbul'a gelip ertesi gün Sedef Adası'na gitti.

Cengiz Ünder, daha sonra yeniden özel jetle Marsilya'nın yolunu tuttu. Ünlü futbolcu, iddiaya göre Marsilya-İstanbul arasındaki gidiş ve dönüş özel jet yolculuğu için de 34 bin Euro yani yaklaşık 630 bin TL ödedi!

Milli futbolcunun bu kaçamakları Türk futbolseverlerin tepkisine neden olurken taraftarlar Cengiz Ünder'in kendisini sadece futbola odaklaması gerektiğini belirtiyor.