Cengiz Ünder'den galibiyet yorumu: En iyi maçımı oynadım

İtalya Serie A’nın 6. haftasında Roma, evinde ilk galibiyetini alırken, milli gururumuz Cengiz Ünder de ilk golünü, muhteşem bir çalımla atmanın sevincini yaşadı.

Roma’nın Frosinone’yi 4-0’la yendiği maçta 21 yaşındaki futbolcu, 2. dakikada bulduğu şık golle takımının 1-0 öne geçmesini sağladı. Cengiz ayrıca, 35. dakikada gelen golün asistini de yaparak karşılaşmanın adeta yıldızıydı.

''BU SEZONDA AYNI SERİYİ YAKALAMAK İSTİYORUM''

Roma formasıyla en iyi maçını oynadığını belirten Cengiz Ünder, “Özgüvenimi tekrar kazanmak benim adıma çok önemliydi. Golden sonra daha kararlı futbol oynamaya başladım. Buna ihtiyacım vardı. Geçen sezon Verona’ya gol attıktan sonra durmadım. Bu sezon da aynı seriyi yakalamak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Fanatik