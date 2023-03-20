Cengiz Ünder transferinde herkes ters köşe! Bakalım şimdi ne olacak?

Cengiz Ünder transferiyle ilgili kararını verdi. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da girişimlerde bulunduğu milli futbolcu, hocasının tavrı sonrası kararını değiştirdi. Yeniden takımın banko ismi haline gelen Cengiz Ünder, Marsilya'da devam kararı aldı.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın transfer hedefi olan Cengiz Ünder, kariyer planlamasını yaptı. Akşam'a göre; geçtiğimiz sezon Marsilya'nın en etkili ismi olan ancak Igor Tudor'un gelişiyle son derece sancılı bir süreç geçiren Cengiz Ünder, son haftalarda yeniden formayı kaptı.

Tudor'un ilk haftalarda gözden çıkardığı Cengiz Ünder o dönem ayrılık kararı alırken, Galatasaray ve Beşiktaş oyuncu için yoğun girişimlerde bulundu. Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen, kariyerini Avrupa'da sürdürmek isteyen Cengiz Ünder, Galatasaray ve Beşiktaş'ı reddetti.

İlerleyen haftalarda hocasıyla arasını düzelten Cengiz Ünder, performansını da yukarı çekince formasını yeniden kaptı. Son dönemde ilk 11'in banko isimlerinden biri haline gelen Cengiz Ünder, kariyer planlamasını da yaptı.

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Marsilya ile sezon başında 3 yıllık sözleşme yapan Cengiz Ünder, Fransız deviyle devam kararı aldı. Sezon sonunda birçok takımın teklif götürmesi beklenen milli futbolcu, kendisine seviye atlatacak birinci sınıf bir kulüpten teklif almaması durumunda yoluna Marsilya'da devam edecek.

Düzenli forma şansı bulduktan sonra skor katkısını da artıran Cengiz Ünder, Ligue 1'de çıktığı 27 maçta 2 gol, 4 asistlik istatistik yakaladı.