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Spor Cengiz Ünder, Roma'da Leicester City için sağlık kontrolünden geçti
Spor

Cengiz Ünder, Roma'da Leicester City için sağlık kontrolünden geçti

Yeniakit Publisher
2020-09-18 16:17:37 -
Cengiz Ünder, Roma'da Leicester City için sağlık kontrolünden geçti

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City takımına transferi öncesinde Roma’da sağlık kontrolünden geçti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki milli futbolcu bu sabah Roma’daki Villa Stuart kliniğinde İngiliz takımının doktorları gözetiminde sağlık kontrolünden geçti.

Corriere dello Sport’ta çıkan haberde, Leicester City’nin milli oyuncuyu 1 yıllığına satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtildi.

Haberde, Ünder’in bugün öğleden sonra İngiltere’ye giderek Leicester City ile sözleşme imzalayacağı ifade edildi.

Gazetenin haberinde Leicester City’nin satın alma opsiyonunu kullanması durumunda Roma’ya yaklaşık 28 milyon avro ödeyeceği yazıldı.

Cengiz Ünder, 2017 yılında Medipol Başakşehir'den transfer olduğu Roma'da geçirdiği 3 sezonda 17 gol atmış, son iki sezonda ise geçirdiği sakatlıklardan dolayı fazla forma şansı bulamamıştı.



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