Cengiz Ünder için flaş iddia! İşte yeni takımı...

Fransız basını, Beşiktaş'ın Cengiz Ünder ile anlaştığını iddia etti. Haberde Beşiktaş'ın milli futbolcu için Marsilya'ya kiralama teklifinde bulunacağı belirtildi.

Fransız ekibinde gözden çıkarılan Cengiz Ünder, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

Yetenekli oyuncunun adı uzun bir süredir Galatasaray ile gündeme geliyordu.

Fransız basını, Cengiz Ünder için bir İstanbul devinin daha devreye girdiğini yazdı. Söz konusu haberde, Beşiktaş'ın teknik direktör Şenol Güneş'in isteğiyle milli oyuncu için harekete geçtiği belirtildi.

Ayrıca Siyah-Beyazlılar'ın Cengiz Ünder ile transferi için her konuda anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Haber7.com'a göre; Beşiktaş'ın Cengiz'in bonservisini elinde bulunduran Marsilya'ya kiralama teklifinde bulunarak transferi bitirmeyi hedeflediği ifade edildi.

Cengiz Ünder, bu sezon oynadığı 20 maçında yalnızca 7'sinde ilk 11'de sahaya çıktı.

Bu maçlarda toplam 718 dakika süre alan milli oyuncumuz, gol katkısı veremezken yalnızca 1 asiste imza atabildi.

Cengiz Ünder'in takımı Marsilya ligde 15 maç sonunda topladığı 30 puanla 4. sırada yer alıyor.