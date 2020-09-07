Cengiz Ünder: Hazır değildik

Gün geçtikçe iyi olacaklarını vurgulayan milli takım ve İtalyan devi Roma'da forma giyen yıldız futbolcu Cengiz Ünder, Tatil sonrası takımla çalışma imkanı bulumadıklarını ve kimsenin hazır olmadığını söyledi. Ünder, Macaristan maçının çok kötü olduğunu belirterek çok hazır olmadıklarını ifade etti.

Gelecekte çık daha iyi işler yapacaklarını açıklayan yıldız futbolcu, Avrupa şampiyonasına gidecekleri konusunda iddialı konuştu.

Orkun Kökçü: Milli formayı giymek büyük bir onur

Diğer bir milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise, ilk maça çıkamadığından yakınarak, daha iyi bir oyun olabileceğinden yakındı. Kökçü, milli formayı giymenin büyük bir onur olduğunu söyledi.

Türkiye geçtiğmiz hafta Macaristan ile Sivas'ta karşılaşmış ve maç 1-0 Macaristan'ın üstünlüğü ile sona ermişti.