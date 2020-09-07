  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cengiz Ünder: Hazır değildik
Spor

Cengiz Ünder: Hazır değildik

UEFA Uluslar Ligi'nde Sırbistan ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım'da Cengiz Ünder ve Orkun Kökçü maçın ardından kritik açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 01:32:00 -
Cengiz Ünder: Hazır değildik

Gün geçtikçe iyi olacaklarını vurgulayan milli takım ve İtalyan devi Roma'da forma giyen yıldız futbolcu Cengiz Ünder, Tatil sonrası takımla çalışma imkanı bulumadıklarını ve kimsenin hazır olmadığını söyledi. Ünder, Macaristan maçının çok kötü olduğunu belirterek çok hazır olmadıklarını ifade etti.

Gelecekte çık daha iyi işler yapacaklarını açıklayan yıldız futbolcu, Avrupa şampiyonasına gidecekleri konusunda iddialı konuştu.

Orkun Kökçü: Milli formayı giymek büyük bir onur

Diğer bir milli futbolcumuz Orkun Kökçü ise, ilk maça çıkamadığından yakınarak, daha iyi bir oyun olabileceğinden yakındı. Kökçü, milli formayı giymenin büyük bir onur olduğunu söyledi.

Türkiye geçtiğmiz hafta Macaristan ile Sivas'ta karşılaşmış ve maç 1-0 Macaristan'ın üstünlüğü ile sona ermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur
Gündem

Türkiye ile savaşa karşı çıktılar: Felaketimiz olur

Yunanistan'ın Türkiye karşı yürüttüğü "maksimalist" tezlerine karşı çıkan aklıbaşında Yunanlı isimler olası savaşın büyük felaketlere yol aç..
İşte gerçek Amerikan Rüyası...
Dünya

İşte gerçek Amerikan Rüyası...

Holywood filmleri ile tüm dünya gençlerinin beyinlerini yıkayan Amerika’nın gerçek yüzü bu belgeselle ortaya çıktı. Belgesel, Amerika gençli..
Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Yunanistan sınırına tank sevkiyatı yapıldığı iddia edilmişti... Gerçek ortaya çıktı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ardından Suriye sınırındaki tankları Yunanistan sınırına sevk etmeye başladığ..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı