Cengiz Ünder attı Roma farka koştu!
İtalya Serie A 6.haftasında Roma kendi sahasında Frosinone'yi konuk etti. Cengiz Ünder'in de gol attığı maçta Roma sahadan 4-0'lık skorla galip ayrıldı.27 Eylül 2018 Perşembe 02:04
İtalya Serie Ada 6. hafta mücadelesinde Roma ile Frosinone karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Cengiz Ünder attığı harika golle Roma'yı öne geçirdi. Mücadelenin 28. dakikasında ise Pastore farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son sözü Stephan El Shaarawy söyledi ve Roma devreye 3-0'lık üstünlükle girdi.
SON SÖZÜ KOLAROV SÖYLEDİ
Dakikalar 87'i gösterdiğinde sahneye Kolarov çıktı ve Roma, Frosinone'yi 4-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Roma bu sonuçla birlikte puanını 8'e çıkardı. Frosinone ise 1 puanda kaldı.
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