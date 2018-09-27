Cengiz Ünder attı Roma farka koştu!

İtalya Serie Ada 6. hafta mücadelesinde Roma ile Frosinone karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Cengiz Ünder attığı harika golle Roma'yı öne geçirdi. Mücadelenin 28. dakikasında ise Pastore farkı 2'ye çıkardı. İlk yarıda son sözü Stephan El Shaarawy söyledi ve Roma devreye 3-0'lık üstünlükle girdi.

SON SÖZÜ KOLAROV SÖYLEDİ

Dakikalar 87'i gösterdiğinde sahneye Kolarov çıktı ve Roma, Frosinone'yi 4-0 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Roma bu sonuçla birlikte puanını 8'e çıkardı. Frosinone ise 1 puanda kaldı.