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Cengiz Sezici kimdir? Cengiz Sezici hayatı

Cengiz Sezici kimdir, kaç yaşındaydı? araştırılmaya başladı. Hem sinema da hem de tiyatrolarda gençlere örnek olmuş usta oyuncu Cengiz Sezici, bu sabah saatlerinde vefat etti. Haberin ardından Cengiz Sezici kimdir? sorusu merak ediliyor. İşte Usta oyuncu Cengiz Sezici hayatı hakkında merak edilen detaylar...

03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:20
Cengiz Sezici kimdir? Cengiz Sezici hayatı

Cengiz Sezici kimdir, kaç yaşındaydı? araştırılmaya başladı. Hem sinema da hem de tiyatrolarda gençlere örnek olmuş usta oyuncu Cengiz Sezici, bu sabah saatlerinde vefat etti. Haberin ardından Cengiz Sezici kimdir? sorusu merak ediliyor. İşte Usta oyuncu Cengiz Sezici hayatı hakkında merak edilen detaylar...

Cengiz Sezici kimdir? 

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Cengiz Sezici, 1950 yılında dünyaya geldi. 1971 yılında tiyatroya başlayan sanatçı, 1978'de sinema içinde yer aldı. AST gibi topluluklarda çalıştı. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kış Çiçeği filmindeki performansıyla 33. Antalya Altın Portakal film festivali en iyi yardımcı erkek oyuncusu seçilmişti. 1998-2000 arası Show Tv ekranlarında yayınlanan yerli dizi Ayşecik'te canlandırdığı Çatal Niyazi karakteriyle sivrildi.

YER ALDIĞI PROJELER

Kurtlar Vadisi Pusu - 2014-2015 - Settar Zazaoğlu
Kaçak - 2013-2014 - Nihat Cabbar (Bici Nihat)
Geniş Aile - 2011 - Konuk Oyuncu
Keşanlı Ali Destanı - 2011
Kül ve Ateş 2009
Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine[1] 2008
Yersiz Yurtsuz 2007
Zeynep'in Sekiz Günü 2007
Ver Elini İstanbul - 2005
Kırık Kanatlar - 2005
Aşka Sürgün - 2005
Gülizar - 2004
Bir Aşk Hikâyesi - 2004
İki Genç Kız - 2004
Kurşun Yarası - 2003
Emanet - 2002
Hastayım Doktor - 2002
Can Ayşecik - 2000
Bedel - 2000
Ver Elini Kayınço - 2000
Abuzer Kadayıf - 2000
Zilyoner - 1999
Üçüncü Sayfa - 1999
Ayşecik - 1998
Aynalı Tahir - 1998
İlişkiler - 1997
Kış Çiçeği - 1996
Ali / Sakın Arkana Bakma - 1996
Zehra Ana - 1996
Evdekiler - 1995
Sen de Gitme Triandafilis - 1995
Uyuşturucu - 1994
Sessiz Çığlık - 1994
Gece, Melek Ve Bizim Çocuklar - 1993
Rumuz Sev Beni - 1993
İftira - 1993
Issızlığın Ortası - 1991
Siyabend-ü Xece - 1991
Eskici Ve Oğulları - 1990
Kiraz Çiçek Açıyor - 1990
Zavallı - 1990
Çingene - 1989
Gülen Adam - 1989
Kırmızı Gece - 1988
Aşıksın - 1988
Yeter - 1988
72. Koğuş - 1987
Anayurt Oteli - 1987
Babamız Eğleniyor - 1987
Alnımdaki Bıçak Yarası - 1987
Vurgun - 1987
Fatmagül'ün Suçu Ne - 1986
Çalıkuşu - 1986
Gün Akşam Oldu - 1986
Seher Vakti - 1986
Son Urfalı - 1986
Karanfilli Naciye - 1984
Balayı - 1984
Selvi Boylum Al Yazmalım - 1977

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 13:20
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