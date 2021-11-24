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Medya Cengiz Kurtoğlu'ndan bıçaklı saldırı
Medya

Cengiz Kurtoğlu'ndan bıçaklı saldırı

İstanbul Sarıyer'de bir doğum günü partisine katılan Cengiz Kurtoğlu, 'Orhan Gencebay'a hakaret etti' iddiasıyla iş adamı Mustafa Can'a bıçakla saldırdı.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 23:10:00 -

Ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu, arkadaşı Tolga Yücel'in İstanbul'un Sarıyer ilçesinde bir restoranda düzenlendiği doğum günü partisine katıldı.

Kurtoğlu'nun oturduğu masada iş adamı Mustafa Can da vardı.

Üzerine yürüdü

Show Haber'den Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre; masada aniden bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlenen Kurtoğlu, iş adamı Mustafa Can'ın üzerine yürüdü, araya arkadaşları girdi.

Servis bıçağıyla saldırdı

Öfkesi dinmeyen Kurtoğlu, daha sonra masadan aldığı servis bıçağıyla Orhan Gencebay'a hakaret ettiğini iddia ettiği Mustafa Can'a saldırdı.

"Uyarmama rağmen hakaret etti, bıçakla değil tırnağımla yaralandı"

Ünlü müzisyen, iş adamının şikayeti üzerine Sarıyer Asayiş Büro'da ifade verdi.

Kurtoğlu, işadamı Can'la ilgili olarak "Uyarmama rağmen sanatçılara hakaret etti, bıçakla değil tırnağımla yaralandı" iddiasında bulundu.

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