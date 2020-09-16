  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Cengiz için müthiş iddia! "Çağlar'la birlikte..."
Spor

Cengiz için müthiş iddia! "Çağlar'la birlikte..."

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in Premiere Lig ekiplerinden Leicester'a giderek Çağlar Söyüncü'nün takım arkadaşı olacağı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 15:59:00 -
Cengiz için müthiş iddia! "Çağlar'la birlikte..."

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen ve performansıyla göz dolduran Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için gündem olan bir iddia ortaya atıldı.

Nicola Zaniola ve Diego Perotti'nin sakatlanması nedeniyle Roma’da kalması beklenen Cengiz Ünder'in, İngiltere Premier Lig'den taliplerinin olduğu belirtildi.

İddiaya 23 yaşındaki Cengiz için Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin harekete geçtiği ve genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Leicester City'nin, Cengiz Ünder için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi. Roma ve Leicester City’li yetkililerin önümüzdeki günlerde İtalya’da buluşacağı ve Cengiz Ünder transferi için masaya oturacakları ifade edildi.

Cengiz oynadığı bölgede alternatif oyuncu sorunu yaşayan Roma’nın transfere çok sıcak bakmadığı ancak Ünder’in İngiliz ligine gitmek istediği de ileri sürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca’dan "at eti" iddialarına yalanlama!

‘Lalegül’ isimli bir gıda şirketinin ürettiği sucuklarda at eti tespit edildi. Söz konusu şirketin kendisiyle ve Lalegül TV ile hiç bir ilgi..
Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler
Dünya

Kumar biletinde Yahudileri kızdıran sözler

İsviçre'nin Cenevre kentinde satışa çıkarılan kumar biletinde, ızgaranın ilk sütununda "Yahudi" ve "gazlı" kelimeleri yer aldı. Kurum, "tali..
15 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

15 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs salgını nedeniyle 67 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 7 bin 186 oldu. 1742 kişiye daha korona..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı