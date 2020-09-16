Cengiz için müthiş iddia! "Çağlar'la birlikte..."

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen ve performansıyla göz dolduran Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için gündem olan bir iddia ortaya atıldı.

Nicola Zaniola ve Diego Perotti'nin sakatlanması nedeniyle Roma’da kalması beklenen Cengiz Ünder'in, İngiltere Premier Lig'den taliplerinin olduğu belirtildi.

İddiaya 23 yaşındaki Cengiz için Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin harekete geçtiği ve genç orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

Leicester City'nin, Cengiz Ünder için 25 milyon euroyu gözden çıkardığı kaydedildi. Roma ve Leicester City’li yetkililerin önümüzdeki günlerde İtalya’da buluşacağı ve Cengiz Ünder transferi için masaya oturacakları ifade edildi.

Cengiz oynadığı bölgede alternatif oyuncu sorunu yaşayan Roma’nın transfere çok sıcak bakmadığı ancak Ünder’in İngiliz ligine gitmek istediği de ileri sürüldü.