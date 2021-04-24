Cengiz Holding’den başarılı çocuklara destek

Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen matematik, satranç, yüzme, müzik yarışmalarında dünya birincilikleri kazanan yetenekli çocuklar, projeyle Türk bayrağını dünyada dalgalandırmayı sürdürecek. ‘Ay Yıldızın Çocukları’ çerçevesinde sunulacak eğitim destekleriyle sınırları zorlayan başarı hikâyelerine yenileri eklenecek.

4 Yetenek buluştu

Uluslararası Caribou Matematik Yarışması’nda dünya birinciliği elde eden Elanur Akıncı, Dünya Okullar Satranç Şampiyonası’nda dünya şampiyonu olan Arda Çamlar, yüzme branşında onlarca madalya sahibi görme engelli Cemre Ateş, Dinu Lipatti Uluslararası Gençler Müzik Yarışması ve İtalya Apulia Metropolitan Müzik Yarışması’nda birincilik kazanan Nisan Öksüz ilk ‘Ay Yıldızlı Çocukları’ oldular. Projenin tanıtım filminde rol alan çocuklarca başarı hikâyelerinin ardında yatan inanç, gayret ve sınır tanımazlığı vurgulandı. Nisan Öksüz’e birincilik getiren eserin fon müziği olarak kullanıldığı filmde ’ Ay Yıldızlı Çocuklar’ ın yeni başarılar elde etmek için inandıkları yolda yürüdükleri dile getirildi.

Yeni hikayelerin izinden

Yetenekleriyle ülke sınırlarını aşarak dünya çapında birincilikler kazanan 4 yetenekli çocukla başlatılan ‘Ay Yıldızın Çocukları’ sosyal sorumluluk projesi, yeni başarı hikâyelerinin izinden gidecek. Proje kapsamında Cengiz Holding tarafından uluslararası ölçekte başarı kazanmış çocuklara eğitim desteği sağlanacak. Holding, miniklerin eğitim hayatlarında hep yanlarında olacak.

Kategori sınırlaması yok

Başarıya ulaşmak için inancından şaşmayan, her türlü imkânsızlığa rağmen yılmadan ter döken 4 olağanüstü yeteneğin başarıları, ’ Ay Yıldızın Çocukları’ projesinin çıkış noktasını oluşturdu. Uluslararası ölçekte ödül sahibi olan her çocuk, projeye dâhil olabilecek. Miniklerin elde ettiği başarılarda herhangi bir kategori sınırlaması olmayacak. Başarılarıyla dünyaya meydan okuyan, Türkiye’ye uluslararası ödüller kazandıran her çocuk proje kapsamında sunulan koşulsuz eğitim desteğinden faydalanabilecek.