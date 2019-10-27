Cengiz Holding çalışmalara başladı! Yerli otomobile enerjik destek

Nevzat Orbay

Cengiz Holding tarafından Mardin’in Mazıdağı ilçesinde 1 milyar 200 milyon dolarlık yatırımla kurulan Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, bin 500 kişiye doğrudan, 25 bin kişiye ise dolaylı yoldan istihdam sağlıyor. Tesis, aynı zamanda yerli gübre ve metal üretimiyle her yıl yurt dışına çıkan yaklaşık 620 milyon doların da Türkiye’de kalmasını sağlayacak.

Atıklar ham madde oluyor

Tesiste Küre’den getirilen pirit ve Mazıdağı’ndan çıkan fosfatın doğal gazla işletilerek katma değerli ürün elde ettiklerini belirten Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, “Atık üretmeyen tesisimiz, aynı zamanda başka tesislerin de atıklarını ham madde olarak kullanan bir tesis” dedi.

620 milyon dolar Türkiye’de kalacak

Kayışoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Metal geri kazanım ile entegre olan tek tesis Türkiye’de. Dünyada metal geri kazanım tesisleri var. Ancak gübre ile entegre olan tek tesis bizimki. Fabrikamız yılda 350 milyon dolarlık gübre, 270 milyon dolarlık metal ithalatının da önüne geçecek. Türkiye, gübre üretiminde kullanılan ham madde bakımından yüzde 95 oranında dışa bağımlı bir ülke. Türkiye, yıllık 5 milyon ton olan gübre tüketiminin yarısını ithal ediyor. İthalata yılda 1,1 milyar dolar para ödüyoruz. Kaldı ki; bu fabrika ham maddesinin yüzde 90’ını yurt içinden sağlayacak. Zaten, diğer yüzde 10’luk bölümü ise doğal gaz... Fabrikamızın elektriğini de fabrikamızda üreteceğiz. Sektörde kendi kendine yeten tek fabrika olacak. Ham madde konusunda da dışa bağımlı olmayacağımız için ürettiğimiz gübre, ithalatın direkt olarak önüne geçecek.”

Küre’nin atığı Mardin’de ekonomiye kazandırılıyor

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kurulu Eti Bakır Küre Tesisleri’nden çıkan yıllık 270 milyon dolar değerindeki atık, Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri’nde geri dönüştürülerek ekonomiye kazandırılacak. Halen TIR’lar ile Küre’den Mazıdağı’na taşınan atıklar, yapımı süren demiryolunun hizmete açılması ile vagonlar ile tesise ulaştırılacak.

Kobalt deyip geçmeyin

Küre’deki bakır madeninden sağlanan “pirit”, Mazıdağı’na taşınarak, amonyum fosfat gübresi ve kobalt üretiminde kullanılıyor. Kobalt ise akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayar ve elektrikli araçlar gibi birçok teknoloji ürününü çalıştıran bataryaların ana maddelerinden. Dolayısıyla kobalt, giderek daha da önem kazanıyor. Kobalt ayrıca otomobillerde hava yastıkları yapımında, çelik kuşaklı radyal lastik yapımında, enerji türbin kanatlarında, diş protezinde ve özel çeliklerin yapımında kullanılıyor.

Ar-Ge çalışmaları sürüyor

Emre Kayışoğlu, “Kobaltın yerli otomobilin bataryasında kullanılabilmesi için çalışmalarınız var mı?” sorumuza şu karşılığı verdi: “Evet var. Biz yaptığımız projelerin çoğunda, ucu ham madde ile başlayan işin çoğunda biz son noktasına kadar speciality dediğimiz özel ürün noktasına kadar gitmeyi seven bir firmayız. Eti Gübre tesisimizde olduğu gibi Seydişehir Eti Alüminyum tesisimizde de 200 euroluk bir ürünü 700 euroluk bir ürüne çevirdik. Katma değerini yükselttik. Yani bizim Avrupa’ya gönderdiğimiz ve onların değiştirip özel ürüne çevirdiği malı biz kendimiz fabrikada yapmaya başladık. Burada da aynı şekilde, buradaki proses bittikten sonra yavaş yavaş bunlara yöneleceğiz.”

Seydişehir’de Ar-Ge merkezimiz var

“Çalışmalara başladık’’ diyen Kayışoğlu şu bilgileri verdi: ’’Seydişehir’de bir AR-GE merkezimiz var. AR-GE merkezimizde denemeler yapmaya başladık. Uzun vadede prekporser dedikleri, bu bataryanın içinde kullanılan nikel kobalt alüminyum, nikel kobalt mangan gibi ürünleri bir araya getirip bataryanın içindeki o kimyasal kompleks yapıyı bir kompaund bileşeni yapmaya uğraşacağız. Dolayısıyla uzun vadede yerli otomotivde kullanılmaması için hiçbir neden yok. Elektrikli araçların bataryasının olmazsa olmazı kobalt olduktan sonra mutlaka Cengiz Holding de işin içinde olacaktır. Bugün için erken belki ama elektrik araçların bataryasında kobalt olmazsa olmaz durumunda olduğu için uzun vadede biz de işin içerisinde olacağız.”

“Ben olsaydım, 5 tesis daha kurardım”

Güvenlik gerekçesiyle bölgeye yatırım yapılmasında geri durulduğu bir dönemde 1,2 milyar dolarlık bir yatırıma nasıl karar verildiğini sorduğumuzda ise Emre Kayışoğlu şu cevabı verdi: “Aslına bakarsanız burası büyük bir istihdam kalesi. Sınırları illa silahla savunmak zorunda değiliz bana göre. Böyle istihdam içerecek kaleler yaptıktan sonra, sınır boyunca böyle 5 tane daha tesis olsa silah harcaması da azalır Türkiye’nin. Çünkü insanlar iş bulduğu zaman ekmeğinin peşinden oluyor ve başka hiçbir şey düşünmüyorlar. Bölge halkı çok iyi niyetli insanlar. Ekmeğiyle uğraşmak isteyen insanlar. Şu anda 80 tane güvenlik görevlim var. Bunları göndersem hiçbir şey olacağına inanmıyorum. Çünkü beni koruyacak olan bu ilçe, bu tesisten ekmek yiyen insanlar. Biz de bu nedenle yerel istihdama bu nedenle önem veriyoruz.”