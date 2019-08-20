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Ç’engel Kafe konuklarını bekliyor

Çankaya Belediyesinin eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin rehabilitasyonu amacıyla oluşturduğu Ç’engel Kafe, Başkentlileri konuk etmeye devam ediyor.

20 Ağustos 2019 Salı 12:10
Ç’engel Kafe konuklarını bekliyor

Çankaya Belediyesinin eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin rehabilitasyonu amacıyla oluşturduğu Ç’engel Kafe, Başkentlileri konuk etmeye devam ediyor. Sakarya Caddesi’nde hizmet veren ve Down Sendromlu bireylerin garsonluk yaptığı Kafe’den elde edilen gelir, engelli bireylerin yararına kullanılıyor.


Çankaya Belediyesinin, eğitilebilir zihinsel engelli bireylerin rehabilitasyonu amacıyla oluşturduğu ve Çankaya Belediyesi Başkanlık Binası’nın Sakarya Caddesi tarafında hizmet veren Ç’engel Kafe Başkentlileri konuk etmeye devam ediyor. Çankaya Belediyesi Maltepe Yerleşkesi’nden 2015 yılında Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen tarafından yaya akışının yoğun olduğu Sakarya Caddesi’ne taşınan Ç’engel Kafe, down sendromlu çalışanların sosyal hayatın içinde yer almasını sağlıyor. 10 çalışanı down sendromlu bireylerden oluşan Kafe, kendine özgü tost çeşitleriyle her gün her yaştan Başkentliyi konuk ediyor.


Çengel Kafe’de emek veren engelli bireyler aynı zamanda kültür ve sanatsal aktiviteleriyle de örnek oluyor. Çengel Kafe’nin tiyatro, halk oyunları grubu ve ritim atölyesi bulunuyor. Kafe çalışanları, “Aşk-ı Memnumsu Çarpık Kentleşme”, “Bir Garip Yüzyıl”, “Samaralar ve Tamaralar”, “Titanik” tiyatro oyunlarıyla, halk dansları ve ritim atölyesiyle Ankara ve Ankara dışındaki üniversitelerde, festivallerde ve önemli günlerde pek çok kez sahne aldı.


Ödüllü kafe


Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen yarışmada 25 belediyenin sunduğu 40 proje arasından seçilerek Özel Teşvik Ödülü sahibi de olan Ç’engel Kafe, engelli gençlere spordan, gezilere, drama-tiyatro, dans, halk dansı, ebru baskısı, fotoğrafçılık, bilgisayar eğitimi vb. kurslara katılma, konser, sinema, tiyatro gibi etkinlikleri izleme olanağı da sunuyor.


Engelli gençlerin kolay kavrayabilecekleri ve işlerini kolay yapabilecekleri şekilde tasarlanan Ç’engel Kafe’de, turuncu, mavi ve yeşil renkler kullanılıyor. Masaların üzerindeki örtüden, masaların üzerindeki objelere kadar her şey aynı renkten oluşuyor.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:10
  1. fotoğraf
  2. fotoğrafçılık
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