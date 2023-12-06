Cenevre’de yılbaşı tatili yapmayı Uludağ’dan ucuz bulan Murat Ongun Beşiktaş’a aday oluyor
Değirmenin suyunun nereden geldiği belli olmayan yüz binlerce liralık tatilleriyle lüks yaşantısı dikkat çeken, İmamoğlu'nun yol arkadaşı Murat Ongun'un yerel seçimlerde Beşiktaş'a aday olacağı öğrenildi.
Türkiye'de mart ayında yapılması beklenen yerel seçimler öncesi aday isimleri de netlik kazanmaya başlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı koltuğu kazanarak CHP'de koltuğa Özgür Özel'i oturtan kendisi de 'gölge Başkan' olarak devam eden İmamoğlu'nun, sağ kolu Murat Ongun'u Beşiktaş'a aday göstereceği öğrenildi.
Beşiktaş'a aday olacak
Başkanı gibi tatil yapmayı seven, Cenevre'deki yılbaşı tatilini Uludağ'dan ucuz bulan Murat Ongun'un Beşiktaş Belediye Başkanlığı için aday olmak istediğini İmamoğlu'na ilettiği, İmamoğlu'nun da "Olur" verdiği öğrenildi.
İmamoğlu'na yakın isimler sahada!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey görevlerde bulunan ve İmamoğlu'na yakın isimler görevlerinden istifa ederek, pek çok yerde aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.
O isimlerden bazıları şunlar:
Eyüpsultan: İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Bülent Özmen, görevinden istifa etti. Özmen'in CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkanlığına aday olacağı belirtiliyor.
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Üsküdar: İmamoğlu'na yakın İBB bürokratlarından İstanbul Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Üsküdar'dan belediye başkanı adayı olacağı belirtiliyor.
Fatih: Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise Fatih Belediye Başkan adayı olarak gösterilecek.
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