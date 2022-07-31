  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
Yerel

Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

İstanbul'dan Ordu'ya cenazeye gidenlerin içinde bulunduğu otomobilini Samsun'da şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazara 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 08:37:00 -
Cenazeye yolunda otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun Ordu karayolu 39. kilometresi Beylerce mevkisinde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Ordu'nun Kumru ilçesine cenazeye giden Nedim Kocabıyık idaresindeki 16 AHB 999 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla atıp şarampole devrildi. Kazada, araç sürücüsü Nedim Kocabıyık (43) ile amcasının oğlu Lokman Kocabıyık (47) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23