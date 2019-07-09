0553 313 94 23

Cenazeye giderken kaza yaptılar! 5 yaralı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı.

09 Temmuz 2019 Salı 17:03
Cenazeye giderken kaza yaptılar! 5 yaralı

Hüseyin Gül (38) idaresindeki otomobil, Kayadüzü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan Ömer (29),Mustak (48) ve Gülizar Gül (40) ile Emine Öksüz (45) yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobildekilerin, akrabalarının Samsun'un Havza ilçesindeki cenazesine katılmak üzere İzmit'ten yola çıktığı öğrenildi. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 17:03
  1. Amasya'nın Merzifon ilçesi
  2. Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi
  3. 112 Acil Servis ekipleri
  4. İtfaiye ekipleri
  5. Samsun'un Havza ilçesi
  6. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık zanlısı balkondan atladı
    1. Ev sahibiyle karşılaşan hırsızlık..
    2. Afyonkarahisar’ın Çay ilçesindeki..
    3. Suudi Arabistan'dan hac ibadetinde..
    4. Bingöllüler Derneği’nden Başkan..
    5. Yemen'de işler karışıyor! Husiler 31..
    6. Mandela'nın torunundan İsrail'e..
    7. Başkan Sarıkurt taksi esnafını ağırladı
    8. AB mahkemesinden Belçika'ya yavaş..
    9. Çorlu’da minikler satranç şenliği..
    10. Emre Mor kimdir nereli? Emre Mor..
    11. Almanya’da camiye yapılan bomba ihbarı..
    12. AVM’de "Muhacirden Ensar’a,15 Temmuz..
    13. Gölbaşı’nda saman yüklü tır devrildi
    14. Doğada diyabet okulu başladı
    15. Seyir halindeki otobüs bir anda alev..
    16. Gölbaşı’nda hacı adayları kutsal..
    17. Çin, Sri Lanka’ya savaş gemisi hediye..
    18. Kamyonetin çarptığı yaya öldü
    19. Yeni basın kartlarının dağıtımına..
    20. Dikkat çeken tepki! "Babacan bana vız..
    21. Geleceğin eğitimcilerden hayvan..
    22. Sokakta kalan yaşlı adama belediye..
    23. Balıkesir'de 51 düzensiz göçmen..
    24. Rusya'dan Avrupa'ya eleştiri İran'a..
    25. Araban Ovası’nın verimli toprakları..
    26. JGK Sağlık Bilimleri Üniversitesi..
    27. Malatya’da arazi kavgası: 1 ölü
    28. Taraftardan ‘transferde geç kaldık’..
    29. Kırgızistan’nı eski lideri: “Bu sirkte..
    30. Çanakkale’de göçmen operasyonu
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Yeni partiyle ilgili bomba gelişme: Gül kabul etmeyince Davutoğlu çekildi
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler