Cenazeye giderken kaza yaptılar! 5 yaralı
Amasya'nın Merzifon ilçesinde cenazeye giden ailenin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı.09 Temmuz 2019 Salı 17:03
Hüseyin Gül (38) idaresindeki otomobil, Kayadüzü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ömer (29),Mustak (48) ve Gülizar Gül (40) ile Emine Öksüz (45) yaralandı.
İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobildekilerin, akrabalarının Samsun'un Havza ilçesindeki cenazesine katılmak üzere İzmit'ten yola çıktığı öğrenildi.
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