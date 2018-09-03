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Cenazeye giderken cenaze aracıyla çarpıştılar

Bilecik'in Gölpazası ilçesinde, bir cenazeyi köye bırakıp geri dönen cenaze aracı ile cenaze evine taziye için gidenlerin içinde olduğu otomobil kafa kafaya çarpıştı.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:24
Cenazeye giderken cenaze aracıyla çarpıştılar

Bilecik'te Gölpazarı ilçesine bağlı Türkmen köyünde yaşayan Fatma Daş’ın cenazesi, Mustafa Akın (23) yönetimindeki 11 RB 001 plakalı Gölpazarı Belediyesine ait cenaze aracıyla köyde cenazenin kılınacağı camiye bırakıldı.

Cenazeye giden otomobil, cenaze aracıyla çarpıştı

CENAZE ARACIYLA ÇARPIŞTILAR

Cenaze aracı ilçeye dönüş yolunda seyrederken, vefat eden akrabaları Fatma Daş’ın cenazesine giden Nihat Daş (45) yönetimindeki 26 RH 510 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Nihat Daş ve araç içinde bulunan Havva Daş (65), Selma Daş (41), Berkay Daş (14) ve Beyza Daş (17) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada müdahalenin ardından durumu ağır olan Havva ve Selma Daş Bilecik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazanın yaşandığı yolun yeni yapıldığı ve trafiğe yeni açıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:24
  1. Bilecik
  2. Gölpazarı
  3. Cenaze aracı
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  6. trafik kazası
  7. yaralılar var

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