Cenazeye gidenleri taşıyan midibüs devrildi! Onlarca kişi...
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı.
Ankara'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Keçiören Belediyesine ait İ.A. (42) yönetimindeki midibüs, D-200 kara yolu Oluközü beldesi mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ve 24 kişi, sağlık ekiplerince Akdağmadeni, Saraykent, Sorgun ve Yozgat'taki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.